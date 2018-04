Hello le monde, petite réception en avance de ma chtite résine kid Vegeta de chez lb studios.Très joli packaging avec la boule de cristal en prime.La résine de plus près , les effets de texture sur les vêtements sont plutôt cool .Voilà, voilà.Merci.Au-revoir.

posted the 04/27/2018 at 04:26 PM by fuji