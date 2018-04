en tant que constructeur



Et voilà. Dragania Lost està retenir de cette réunion des investisseurs chez Nintendo et rendez-vous compte que c'est la première nouvelle IP originale qui a été annoncé devant les investisseurs et ce n'est pas un "jeu vidéo" à paraitre sur Nintendo Switch ou Nintendo 3DS mais bien sur mobile (iOS et Android). Une app développé par Cygames un des géants du secteur au Japon, et donc publié par Nintendo. La première IP Nintendo qui n'est pas née sur une "console Nintendo"...Les temps changent diront certains, d'autres diront que les investisseurs gagnent du terrain sur leur entreprise qu'ils aiment... Et ce n'est pas un discussions que je vois fleurir sur le web, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent en tout cas. Mais c'est un sujet que je tenais à en parler (et ce depuis ce matin alors que j'étais occupé à chercher une nouvelle voiture d'occasion XD) : Est-ce qu'il faudrait vraiment "s'inquiéter" de cette annonce de Nintendo d'une nouvelle app F2P, une nouvelle IP, née sur mobile ?Si on me place sur "l'échéquier du gamer", je suis du bord "Nintendo" : Je suis fan de Nintendo depuis mes 5 ans, j'ai joué à une majorité de jeux d'IP Nintendo (dont certains sous émulation), j'en ai presque 30 maintenant et c'est avec les jeux Nintendo que je m'amuse le plus (et pour les 2-3 du fond qui ne réfléchissent pas, je joue actuellement à Nier que j'ai acheté récemment et Resonance of Fates que j'ai acheté un baille mais que Nier m'a donné envie de jouer et de le terminer).Mais franchement, non je ne pense pas qu'il faille s'alarmer de "l'avenir" de Nintendo et leur "intentions". Certes le marché du jeu mobile prend de plus en plus d'importance et au fil du temps Nintendo est passé d'une communication "on a faire 5 apps au total" à "on va être actif sur le marché mobile", le nouveau président a même en plus rajouté lors de la réunion hier vouloir du marché mobile un pilier pour Nintendo, mais tout ça c'est de laet purement des mots. Je ne suis pas un fanboy au point de critiquer Sony, Microsoft, Apple, Google et cie d'exister et d'aimer Nintendo comme un secte. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie et quand on a affaire à des gens qui ont leur préjugé, leur culture, leur avis intimes, leur propre éducation des choses, c'est quelque de difficile à traiter.Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir Nintendo de plus en plus présent sur le marché mobile ? La réponse est très simple : comment se porte le marché des consoles de jeux chez Nintendo ?- La Nintendo Switch se porte très bien. Des licences comme ARMS ou Xenoblade se vendent (pas aussi que Mario ou Zelda mais passe la barre du 1M). Il est certain que Nintendo est très satisfait des résultats de sa dernier console et des jeux à venir comme le prochain Super Smash Bros ou le nouveau Pokémon de Game Freak maintiendront le cap.- La Nintendo 3DS est toujours d'actualité. Mais attention, encore une fois tout le discours du "on garde la 3DS jusqu'en 2019 et au-delà, c'est de la communication, c'est pour dire "on arrête pas du jour en lendemain" car la console se vend toujours. Et encore une fois les jeux à paraitre dessus son moins ambitieux que les années précédente, toujours dans l'optique de rentabiliser au maximum les profits réalisés sur cette console.Quand je vois que Nintendo passer d'un "contrat donnant-donnant" avec DeNA (qui participent aux développements softwares) au financement d'une nouvelle IP Nintendo "second party" par Cygames (comme Nintendo fait d'habitude avec Game Freak, Camelot et d'autres), je me dis que c'est juste normal en fait, certes c'est une évolution majeure et notable de la politique de l'entreprise sur ce qu'ils ont pu dire par le passé, on passe un cap en terme de produit avec Dragalia Lost, mais il y en aura d'autres d'annonces de ce style et faudrait s'y faire ou s'en foutre pour les plus pessimistes d'entre vous. Tant que Nintendo n'est pas dans la même situation que Sega ou Konami à devoir absolument s'en sortir financièrement pour "exister", il n'y a pas de raison de penser que Nintendo va par simple appât du gain se mettre à faire que du jeu mobile et plus vos F-Zero, Star Fox et cie. Aujourd'hui Nintendo est dans la logique de tirer un maximum de l'aura de leur différentes IP, et notamment des plus connues. C'est ce que fait très bien Disney par exemple. Ça passe par le marché mobile mais faut aussi compter le cinéma, les produits dérivés, les partenariats commerciaux etc. Le marché mobile c'est ce qui a de plus facile à toucher surtout pour Nintendo qui n'est pas une compagnie de films et séries qu'est Disney.A l'avenir, je ne pense pas que Nintendo se tournera vers la marché mobile entièrement, abandonnant ainsi le marché du jeux vidéo, en tant que développeur. S'ils le font, ce nouveau virage (comme ils ont en fait plusieurs fois depuis 1889), ça seraen apportant leur plus-value (comme un OS maison, des accessoires uniques par exemple, je en sais qui distinguerait le produit des produits de Sony/Microsoft/Apple/Google/Samsung). Chose qu'il est très difficile à prévoir car Nintendo n'est pas dans le multimédia à 100% comme la concurrence sait faire depuis des années (ce fut une chose abordée sur Nintendo DSi et 3DS avec les différents applications photos, vidéos, musiques et cie) sans parler qu'ils pensent toujours aux concepts de softwares qu'ils pourraient faire sur leur hardware, c'est un équilibre. Mais surtout et vous me corrigerez du contraire mais Nintendo n'a pas la structure ni le poids pour avoir des relations avec les différents opérateurs dans le monde. Et je vais prendre un exemple : sur Wii U, vous vous souvenez de l'application Tvii ? Ça été une galère en Europe, c'est simple on l'a jamais vu fonctionner chez nous à cause de la pluralité des services, ce n'est pas comme au Japon ou au Etat-Unis, il y a plusieurs pays avec plusieurs lois à gérer. Donc ça aussi reste à prouver.Bref revenons à Dragania Lost. Première collaboration entre Nintendo et Cygames, c'est donc la première licence Nintendo à naitre sur les plateforme mobile (iOS et Android).On ne sait pour l'instant pas grand chose encore sur le jeu et son univers si ce n'est que le jeu mobile est développé par Cygames avec l'assistance de Nintendo, prévu pour l'été en Asie, sera un A-RPG Free-to-Start avec des musiques réalisées par DAOKO, et mettra en scènes un groupe de héros (avec plus de 60 personnages différents) avec diverses facultés dont celle de se transformer en dragon par exemple.Le seul jeu mobile que je joue depuis que j'ai un mobile "moderne" en 2016 (Samsung S6+ Edge), c'est Fire Emblem Heroes. Et c'est un jeu Nintendo mais je ne suis pas fan de Fire Emblem. Et je pense que vous avez "raison" d'être inquiet car si les jeux mobile de Nintendo tendent à présenter leur IP et les portes vers de nouvelles audiences, bah c'est surtout les fans de Fire Emblem qui sont à mon sens la principale cible, qu'ils aient ou non un "mobile device", qu'ils aient ou non de Nintendo Switch ou Nintendo 3DS aujourd'hui. Quel aurait le sens d'un vote des personnages populaires de la franchise si parmi les votant beaucoup n'ont jamais joué à des jeux comme Path of Radiance ou Sacred Stones ? Clairement, Fire Emblem Heroes est beaucoup joué par des fans de la franchise.Cependant, quand Nintendo a présenté Miitomi, puis Super Mario Run et enfin Fire Emblem Heroes et Animal Crossing: Pocket Camp, on a là des "démo" sur les jeux de ces licences. Miitomi est une fraction des Tomodachi Life sur DS et 3DS, Super Mario Run est une version "runner" des Super Mario Bros, et les deux dernières apps reprennent le gameplay des Fire Emblem et Animal Crossing en l'adaptant à la plateforme mobile. Il en sera de même pour Mario Kart Tour, ça sera d'une certaine manière une version simplifiée des Mario Kart (mais absolument pas un opus "portable" comme Mario Kart DS ou Mario Kart 7).Ensuite là question évidente de voir des jeux vidéo Nintendo adaptés en app mobile. Si Iwata était jusqu'à sa mort contre, Miyamoto lui n'est pas contre voir par exemple Nintendogs sur mobile, mais il rappelle que ça demande de l'adaptation et faut un attrait économique aussi. Des gens voient très bien Dr Mario, Box Boy ou la dernier IP en date Sushi Striker être des jeux mobiles, parce que c'est sur console portable notamment. Je pense que des jeux comme ça cela arrivera, mais clairement pas avant 2019. La priorité pour l'instant c'est de mettre en avant les grosses IP qui font la marque Nintendo, les Super Mario, Animal Crossing et autre Fire Emblem, et probablement The Legend of Zelda à venir. Pokémon je rappelle ayant sa propre stratégie d'exploitation commerciale via Pokémon Company (et que Pokémon GO n'est pas le premier jeu Pokémon sur mobile ).Avec Dragalia Lost, on passe un cap comme je le disais plus haut où non seulement c'est un jeu original mais également une toute nouvelle IP qui devra donc faire ses preuves et. Aussi ce que je me dis et c'est certainement ainsi que Nintendo voit les choses, Cygames est un des plus grands acteurs du marché, si ce n'est pas le premier en fait, donc Nintendo a tout intérêt à avoir ce genre de partenariat là avec eux plutôt que DeNA ou un autre studio qui a une moins grande popularité ou/et d'efficacité, comme moi et mon projet de jeu mobile XD.D'ailleurs à noter que le jeu mobile Dragalia Lost a sa propre chaine YouTube, ce n'est ni sur la chaine Cygames ni sur celle de Nintendo Mobile où on a les jeux mobile développés par Nintendo, donc Nintendo a en tout cas une ambition particulière avec cette app. Mais il est encore difficile à juger de son importance.Pour les intéressés, qu'est-ce que vous attendez de Dragalia Lost en terme de divertissement ou de lore sur son univers par exemple, de la part des développeurs de Granblue Fantasy (qui je rappelle aura un spin-off développé sur PlayStation 4 par Platinum Games) ?Et non, je ne pense pas qu'on verra les personnages de Dragalia Lost dans le prochain Super Smash Bros en tant que trophée et autres "collectible". Parce que Smash Bros fait l'histoire des IP Nintendo sur une génération de consoles Nintendo, et que c'est une IP apparue en dehors de cela. C'est la même pour Fire Emblem Heroes par exemple, difficile d'imaginer qu'on aura des trophée à collectionner d'Alphonse, de Véronica ou encore de Fjorm. Ça reste possible, mais ça sera principalement de la mise en avant opportunistes.Ensuite j'aimerais revenir très vite sur 2 choses : La Nintendo 3DS et le service Nintendo Switch Online.Le fait que Nintendo continue d'affirmer qu'ils tiennent la 3DS jusqu'en 2019 et au-delà, c'est de la communication pour ne pas dire qu'ils n'ont plus aucun projet ambitieux et ainsi garder le momentum sur les ventes de la console. Elle se vend, donc ce serait tuer sa poule d'or que d'arrêter la Nintendo 3DS. Il faut des jeux pour cela, mais vous le voyez depuis 2017 que les jeux sont mineurs. Vraiment, ne vous laissez pas influencer. Tous les nouveaux jeux, les Pokémon et cie, ça sera sur Nintendo Switch (ce qu'on répète depuis 2017 quoi).Et enfin on va en apprend plus sur le service online de Nintendo courant Mai. Je m'attendais à ce qu'ils en parlent à l'E3 vu l'absence de communication, mais heureux que ce n'est pas le cas officiellement. Je m'attends de voir les jeux rétro (on aura probablement pas de "Console Virtuelle", les jeux seront publié comme les autres jeux rétro publié par Hamster par exemple). Peut être l'annonce d'un jeu comme Animal Crossing sur Nintendo Switch aussi. Je n'ai pas vraiment réfléchi, on ne sait pas grand chose mais j'espère qu'ils expliqueront l'impacte que ça aura sur des jeux comme Mario Kart 8 ou ARMS et qu'on aura des mises à jours pour ajouter du contenu online.