En résumé

C'est comme si le temps n'avait pas eu de prise sur Lara Croft. Shadow of The Tomb Raider semble suivre à la lettre la recette mise au point avec le reboot de 2013, comme Rise of the Tomb Raider avant lui. Autrement dit, un jeu où l'on enchaîne varappe, énigmes et génocide en un temps record, tout en profanant des tombeaux - mayas, cette fois. Toujours aussi racé, mais un peu rincé quand même, à moins que les futures présentations E3 et gamescom ne nous réservent de nouvelles surprises dont le jeu aurait, à ce stade, sans doute besoin.

ON L'ATTEND... AVEC CURIOSITÉ

C'est sûr, on peut difficilement reconnaître avoir été surpris par cette première prise en mains de Shadow of the Tomb Raider. En fait, on peut s'interroger sur le fait que les développeurs aient choisi de nous laisser aux prises avec un amuse-bouche certes plaisant mais néanmoins fort classique. Comme pour nous faire douter, nous laisser imaginer que l'incroyable va finalement nous sauter au visage d'ici peu de temps, et apporter un peu de fraîcheur à une formule rebootée mais qui a déjà eu le temps de se répéter - et ça s'est vu. Toutes les réponses seront données à la sortie, le 14 septembre prochain, sur PS4, Xbox One et PC.

So, after 45 minutes with Shadow of the Tomb Raider, I'm confident enough to report it's more of the same, and no doubt a fitting end to the big reboot project Crystal Dynamics embarked upon in March 2013. This is good and bad. It's good if you love these games, bad if you don't. That sounds like a bit of a cop-out, but it's important to note: Shadow of the Tomb Raider doesn't look like it'll do much to address common complaints with the series. In fact, it doubles down on some of them, presenting perhaps the grimmest and darkest Tomb Raider game yet. Lara is battered and bruised, blood and mud splattered, crushed under rock, drowning and gasping for air and, when you fail to nail the quick time event, speared gruesomely by a spike trap.