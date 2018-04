Sur Priceminister19€75 livré, débit à l'expédition + 2€70 remboursés sur son solde priceminister pour son prochain achatIl suffit d'appliquer le code ALPACINO pour avoir -7€ (parrainage), donc faut vous faire un nouveau compte priceministerD'abord, déconnectez vous de votre compte priceminister puis fermer le site.Ensuite ça se passe ici :, vous cliquez sur se faire parrainer (aléatoire) puis cliquez sur Activer le parrainage, vous allez être redirigé sur le site priceminister, ensuite il suffit de vous créer un compte priceminister (en passant par ce parrainage donc), de rejoindre le Priceminister Club c'est gratuit (ça se fait depuis son compte Priceminister c'est très simple et rapide, juste un clic) puis d'ajouter Shenmue à votre panier. Et enfin, juste avant d'effectuer le paiement, rentrer le code ALPACINO qui sera actif car vous vous serez inscrit via un lien de parrainage.Plus tard, si vous souhaitez bénéficier de -7€ une nouvelle fois, vous refaite la même chose en passant par un autre lien de parrainage (le site ci dessus vous génère des liens aléatoires) puis vous vous inscrivez à nouveau sur priceminister avec une nouvelle adresse mail. Le code sera toujours le même, ALPACINO. Toujours -7€, juste une seule fois par compte priceministerJe précise que ces liens de parrainages ne viennent pas de moi, comme vous le voyez, c'est généré par le site, je pourrai gagner de l'argent en vous donnant un lien parrainé mais ce n'est pas mon but, je m'en fiche complètement.