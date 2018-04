Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider, Lara va devoir surmonter les dangers de la jungle, explorer de terrifiants tombeaux et s'accrocher pour survivre. En jouant contre la montre pour sauver le monde d'une apocalypse maya, Lara sera vouée à devenir la plus célèbre des pilleuses de tombeaux.



Caractéristiques



Survivez et évoluez dans l'endroit le plus dangereux de la planète : pour rester en vie, devenez experte d'une jungle sans merci. Partez à la découverte de milieux sous-marins regorgeant de crevasses et de tunnels.

Ne faites qu'un avec la jungle : désarmée et seule contre tous, Lara va devoir utiliser la jungle à son avantage. Comme le jaguar, frappez sans prévenir et disparaissez, utilisez la boue comme camouflage et insufflez la peur à vos ennemis pour semer le chao.

Explorez de mystérieux tombeaux : s'étendant aussi bien en hauteur qu'en largeur, les tombeaux sont désormais plus terrifiants que jamais, et une fois à l'intérieur, vous découvrirez qu'ils regorgent de casse-têtes mortels.

Plongez au cœur de l'Histoire : découvrez une cité perdue et parcourez le plus grand espace jamais conçu pour un jeu de la série.



Le Season Pass offre sept nouveaux "chemins" (ou aventures), incluant chacun un scénario, des missions, un défi tombeau, une arme, une tenue et une compétence. Le premier défi tombeau vous permettra de découvrir un tout nouveau mode en coop. Les détenteurs du Season Pass recevront également une arme, une tenue et une compétence exclusives à la sortie du jeu !

Les fans qui précommandent certaines éditions de Shadow of the Tomb Raider bénéficieront de 48 heures d'accès anticipé au jeu. L'accès anticipé est inclus dans l'Édition Deluxe numérique, l'Édition Croft et l'Édition Ultime de Shadow of the Tomb Raider.

Voici les premières infos sur le jeu Shadow of the Tomb RaiderUne version steelbook sera disponible sur Game.esA l'intérieur:-Le jeu-Le Steelbook-3 LithographiesUn collector est aussi prévuA l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-La figurine de Lara Croft-Un décapsuleur en forme de Piolet-Une lampe-torche-Le Season Pass-Du DLC's-La Bo du jeuLe tout pour... bah pour le moment, il y a aucune infos......... Bon comme d'hab' Square fume sur les tarifs du collector.La version Ultimate sera au prix de 199.99€Info sur le Season Pass