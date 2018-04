Voici une Information concernant le jeu God of War Ps4 :Dimanche, on a appris que le jeu faisait le meilleur lancement de la Saga au Royaume-Uni, en s’écoulant à 88 000 exemplaires environ. Mercredi, on a appris que le jeu s’était écoulé à 46 091 exemplaires au Japon.Aujourd’hui, on apprend que le jeu réalise le deuxième meilleur démarrage pour un jeu Sony en Espagne, en se vendant à 67 000 exemplaires, derrière Uncharted 4 : A Thief’s End et ses 80 000 exemplaires vendus, mais devant Horizon : Zero Dawn et ses 37 000 exemplaires vendus et Gran Turismo Sport et ses 30 000 exemplaires vendus. En attendant les chiffres de Sony…Source : https://www.resetera.com/threads/spain-god-of-war-has-the-2nd-best-first-week-sales-for-a-sony-title-behind-uncharted-4.38929/