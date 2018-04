Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a indiqué son programme spécial E3 2018. Sur Nintendo Switch, Nintendo précise qu'il se focaliseront sur les jeux à sortir cette année, et pas en 2019. Ceux-ci se dévoileront un peu plus tard.Il est donc fort possible que les jeux Metroid Prime 4 et Bayonetta 3 ne soient pas présents...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-e3-plans-video-june-12-9am-pt-games-after-2018-will-be-featured-at-a-later-date.38866/