La voiture téléguidée

La canne à pêche

La maison

La moto

Le piano

Le Kit Robot

Avec son Labo, Nintendo cultive son image et s’offre une nouvelle gamme étonnante qui dissipe la plupart de nos craintes. Oui, les cartons sont solides et ne risquent pas de s’abîmer en une semaine. Et oui, par le trésor d’ingéniosité dont fait souvent preuve la construction, et donc la longue phase de recherche nécessaire, les deux kits justifient leurs tarifs. Pas de déception, au contraire : la promesse est tenue.



L’intérêt réside toutefois essentiellement dans la construction et la découverte du concept. Comme on pouvait s’y attendre, les jeux présentent un intérêt tout relatif, même si le piano et la voiture téléguidée se distinguent des autres. La section “Découvrir” a le mérite de prolonger l’expérience et d’amener à la réflexion, avec des tâches qui se débloquent au gré d’un mini-jeu de rencontres avec des personnages, hélas un peu austère.



Le Nintendo Labo est au fond une auberge espagnole : on n’y trouve que ce qu’on y apporte. Envisagez-le sous un angle familial, et vous y trouverez une bien belle boîte de Lego, capable de vous plaire pendant un certain temps. L’ensemble reste toutefois encombrant, et il sera très délicat de remettre à plat les différents jouets sans s’arracher les cheveux pour les remonter. Un détail qui pourrait décourager l’intention d’entamer une collection massive de futurs kits. Mais le concept est fort et la réalisation est très honorable, si vous êtes tenté par l’expérience, vous ne serez pas déçu.

Durée de construction : 10 minDifficulté : 1/5Intérêt : 4/5Durée de construction : 90 minDifficulté : 3/5Intérêt : 2/5Durée de construction : 120 minDifficulté : 3/5Intérêt : 3/5Durée de construction : 90 minDifficulté : 4/5Intérêt : 4/5Durée de construction : 150 minDifficulté : 4/5Intérêt : 5/5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durée de construction : 180 minDifficulté : 4/5Intérêt : 3/5