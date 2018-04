Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo déclare qu'il a à la fin du mois de mars 2018 plus de 600 jeux disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch. En un peu plus d'un an, la console aura pu se doter déjà d'une ludothèque plus que conséquente donc. Et vu ce qui se prépare prochainement, c'est pas fini…Source : https://www.gonintendo.com/stories/307915-switch-eshop-over-600-titles-strong-stardew-valley-sells-a-milli