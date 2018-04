Ou alors pas du tout, et vous êtes du genre à vous dire que plus tard elle sortira, mieux ça sera, car au final ce qui compte c'est les jeux. Et ainsi on verrait une ribanbelle de jeux arriver en fin de gen ou cross gen, comme GTA6, le prochain Bioshock, Cyberpunk, FF7 Remake, sans oublier Death Stranding, Ghost of Tsushima...



Genre fin 2020 (minimum) comme disent Kotaku et Eurogamer pour la PS5, ça serait très bien je trouve.



Et 2021 pour la nouvelle Xbox, histoire de rallonger encore plus la gen. (Selon les dernières rumeurs ^^)



Pour Nintendo c'est différent, la Switch a dépassé les 1 ans.