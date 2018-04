Jeu Fini

Jusqu'à présent j’en ai jamais rien eu à faire de la serie God of War, j’ai toujours trouvé l’ambiance kitsh voir beauf (a tord peut-être), mais le changement de cap de ce nouvelle opus m’a direct accroché à son annonce et putin la baffe.- Magnifique aussi bien artistiquement que techniquement- Ce level design du génie- Des quêtes annexes super plaisantes- Un bon post-game- Combats qui poutrent- Ost de qualité- Bonne VF- Les révélations finales (et la fin cachée)- Histoire qui laisse sur sa faim- Bestiaire pas si grand- Seuls deux « vrais » royaumes hors MidgardN’ayons pas peur des mots, God of War sera sans aucun doute le jeu de l’année et l’un des jeux de la génération. Si il semble linéaire au début, il se transforme vite en metroidvania et dieu sait que les metroidvania en 3D ça court pas les rues. Le level design est proche de la perfection avec ce lac central et ses différentes zones aux alentours accessibles en barque au fur et a mesure de votre avancé, sans oublier le Bifrost qui pourra vous envoyer vers d’autres royaumes.Les divers quêtes sont ultra agréables a faire et le post-game est plutôt réussi avec ses boss secrets a dénicher et à vaincre (et autant dire que c’est coton, surtout le dernier qui me tiens toujours tete). En parlant de fight, les combats qui semblent un peu "mouais" au depart sont au final ultra jouissif une fois assez de skills débloqués, et la complémentarité avec Atreus est une excellente idée.Pour finir coté sonore l’OST est excellente et la VF très bonne (on ne reviendra pas sur la DA ou les graph, tout a déjà été dit, de l’art).Néanmoins le chef d’œuvre n’est pas parfait , en effet si sur le plan purement ludique il est proche du sans faute, le scenario quand a lui laisse un peu sur sa faim et ne sert au final que de gros prologue a un second opus qu’on aura certainement pas avant 5 ans, le pire c’est que les crédits apparaissent après 2 grosses révélations qui vont pouvoir faire spéculer la toile pendant un bon moment.Il est aussi dommage de ne pas avoir accès a plus de royaumes (on a l'impression qu'on pourra aller dans les 9 alors que non), surtout qu’a part le premier les autres sont petits et deux d’entres eux (au concept différent des autres, j’en dirais pas plus) ne servent vraiment qu’a looter pour crafter les meilleures stuffs pour pouvoir affronter plus sereinement les boss secrets du jeu.