26 avril 2018



Bien que son Kickstarter ne semble pas vraiment rencontrer le succès escompté (6.570 backers à ce jour, avec 276.639 euros sur les 510.932 espérés, le tout se terminant dans 8 jours), The Good Life tente tout de même de convaincre un maximum de joueurs potentiels en proposant gratuitement un prototype.



Disponible sur Google Drive, et ce entièrement gratuitement, ce dernier peut être considéré comme une démo puisqu'il permet de s'essayer à trois quêtes et de faire connaissance avec les contrôles. Précisons tout de même que de nombreux bugs émaillent ce prototype, comme l'a précisé le studio White Owl. Le tout s'accompagne d'un fichier PDF venant expliquer un peu tout ça, en japonais et en anglais.



Pour rappel, le titre de Swery permet d'incarner une jeune journaliste débarquant dans une petite ville (la ''plus heureuse du monde'') afin d'éponger sa dette en prenant des clichés intéressants. Mais, bien entendu, rien ne se passe comme prévu, puisqu'elle devra enquêter sur un meurtre mais aussi sur le fait que tous les habitants (y compris elle) se transforment la nuit en animaux, sans en garder aucun souvenir le lendemain. Le tout est prévu sur PC et PS4.

Hop ! Vu que personne a fait de news, et vu qu'il faut faire de la pub à ce projet qui est vraiment mal barré, un petit copier / coller de gamehope.comSource : https://www.gamehope.com/news/35200-un-prototype-pour-the-good-life-swery-.html Pour télécharger la demo/prototype PC :Si vous voulez financer, la page Kickstarter :[Let's Play by SWERY]_The Good Life PAX EAST Build (Dubbed in English)PS : Et personne n'a pas fait non plus de news sur l'annonce de 11-11 : Memories Retold :'(