a sorti il y a quelques semaines un livre reprenant certaines peintures connues mais cette fois en version Manga pour 17€. Je trouve le résultat sympa pour certaines toiles et je vais surement me le prendre mais j'aimerai avant savoir si certains ici ont déjà ce livre et si il contient de bonnes références etc... et surtout beaucoup plus de peintures que de textes ?Une préview est consultable ici : http://mana-books.com/uploads/preview/Quand-le-manga/index.html