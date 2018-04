Je viens de voir le film au cine et franchement il est tres bien. Surtout je trouve que thanos est un bon mechant (meme si je prefere celui de Black Panthere), et il a presque reussit de voler le show mais malheureusement pour lui pour moi Stark est encore le mvp (apres civil war et pourtant je ne le blairais pas dans les ironman). En point noir je mettrai Hulk parce que je trouve que son utilisation est osef, il ne serai pas dans le film qu'on ne s'en rendrait pas compte. A se demader pourquoi ils ont voulus forcer la relation avec black widow dans le precedent. Bref, encore un bon cru pour marvel qui risque de faire mettre la cle sur la porte au DCEU si les gars ne trouvent une solution pour sortir un joker.



ps: et surtout deadpool 2 arrive pour enfoncer le clou.



ps 2: on dirait presque la situation entre sony et microsoft en ce moment