Saviez-vous que Sonic devait être à la base un lapin ? C’est dingue ça ! Ils ont choisi un hérisson car ça se prêtait mieux au moteur du jeu mais bon dans l’absolu un lapin ça va quand même plus vite qu’un hérisson, non ? C’est paradoxal cette affaire !



Idem on connait tous l’histoire de la genèse de Pokemon : un petit insecte qui se promène sur le câble link reliant deux Game Boy mais ce que l’on sait moins c’est que Lippoutou a vu la couleur de sa peau virer du noir au violet pour éviter tout cliché raciste.



Dans un autre genre saviez-vous que le tour de France est une source d’inspiration pour la réalisation de Super Mario Kart ?

Saviez vous que Capcom USA a claqué des genoux craignant un procès de Mike Tyson pour une trop grande ressemblance avec l’un de ses personnages de Street Fighter 2, le boxeur M. Bison ?

Saviez-vous que l’opulente poitrine de Lara Croft est liée au fait que Toby Gard ait augmenté son volume de 150% au lieu des 50% initialement prévus ?



Hé bien ce genre d'infos, on les trouve entre autres histoires sur la naissance de jeux cultes dans un très beau livre au format carré signé à plusieurs mains.



Omaké Books nous offre un superbe ouvrage sobrement intitulé « Les grandes sagas de la Playhistoire »



A la rédaction de cet ouvrage collectif de 144 pages tout en couleurs, on retrouve Florent Gorges, Olivier Lehmann, Régis Monterrin, Raphael Lucas, Vincent Oms, Loup Lassinat-Foubert et Christophe Delpierre !



Du beau monde pour écrire de façon condensée les plus belles sagas du jeu vidéo :



- The Legend of Zelda : A Link to the Past

- Metal Gear Solid

- Tomb Raider

- Final Fantasy VII

- Super Mario Kart

- Minecraft

- StarFox

- Virtua Fighter

- WipEout

- The Witcher

- Sonic the Hedgehog

- Street Fighter

- Castlevania

- Pokémon



Simple dans son écriture (ce qui ne veut pas dire simpliste), richement illustré, c’est une entrée originale dans l’univers des jeux vidéo qui ravira aussi bien les débutants avides de connaissance que les joueurs confirmés en mal d’anecdotes et d’histoires inédites sur leurs jeux cultes.





Gunhed TV - http://youtu.be/z0Gc8imCqEI