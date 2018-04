Salut tout le monde,Ayant eu l'occasion de voir le dernier Avengers en date, j'ai décidé de donner mon ressenti.(ATTENTION SPOIL)Pour tout dire, je suis assez embêté avec ce film, parce qu'il contient de bonnes choses, mais aussi certaines qui m'ont soit agacé, soit un peu déçu. Dans tous les cas, et en dépit des sentiments contrastés que j'ai pu avoir vis à vis des différents jets du MCU, Infinity War était un film que j'attendais.C'est l'aboutissement d'un teasing de maintenant 10 ans.C’est la plus grande réunion de super héros que l’on ait vu au cinoche.C’est l’apparition du bad guy suprême, Thanos en personne.En plus Warner a fait de la merde avec Justice League.La promesse d’une confrontation au sommet. Un feu d’artifice. Du sang, des larmes, des remises à plat, un potentiel passage de flambeau entre l’ancienne et la nouvelle génération. En ce qui me concerne, le film part plutôt sous de bons auspices, étant donné que ce sont les frères Russo, responsables de ce qui demeure aujourd’hui encore à mes yeux l’un des meilleurs films du MCU, (j’ai nommé Captain America : Winter Soldier) qui sont à la barre. Bref, tout un programme. Un programme qui nécessitait une sacrée maîtrise pour réussir à jongler entre tous ces personnages en leur assurant un rôle substantiel et un temps de présence qui tiennent la route, tout en ne sacrifiant rien au rythme.On pouvait donc légitimement se demander comment le film allait assurer un tel programme. La réponse est très simple : il ne pouvait pas. Du moins pas complètement.Ce qui est sûr, c’est qu’Infinity War est plus que jamais. Comprendre ceux qui n’aimaient pas la formule n’aimeront pas plus ici, les autres en revanche seront indéniablement conquis. Personnellement, j’ai toujours eu des sentiments ambivalents vis-à-vis du MCU, tantôt convaincu, tantôt mitigé, et tantôt très agacé. Agacé notamment par une formule dont je percevais de plus en plus les coutures et une mécanique devenue désespérément routinière, avec ses punchlines ordonnées avec la précision d’un métronome, son formatage de série télé, son ambition souvent aux abonnés absents.Infinity War a cela d’intéressant. C'est donc avant tout une synthèse. Les différentes ambiances visuelles, qui renvoient aussi bien au côté un peu plus terre à terre d’un Iron Man/Captain America qu’à l’ambiance cosmico/coloré d’un Guardian Of Galaxy ou d’un Thor. Le coté plus sérieux, que l’on pouvait retrouver dans un Winter Soldier, cohabite avec la gaudriole d’un Ragnarok ou une fois de plus d’un Guardians Of Galaxy. A tel point qu’à certains moments, tu as l’impression que les réalisateurs respectifs des dits films en ont réalisé certains segments.Le problème que j’ai eu dans tout ça, c’est que malheureusement, la sauce ne prend pas toujours.- D’une, parce que l’humour apparaît ici plus mécanique que jamais.Je n’ai aucun problème à ce qu’un film propose des touches d’humour ici et là, à condition que ce soit dosé et que ça se justifie. J’ai beaucoup plus de problèmes quand ce dernier apparaît forcé et plus du tout justifié. Comme ce concours de bite entre Thor et Star Lord qui ne pense qu’à l’empêcher de pécho sa meuf. Comme ces blagues lancées par un Banner devenu insupportable, et au passage à des lieux du personnage qu’il était initialement.- De deux, parce que les interactions entre les personnages se résument pour une partie non négligeable à des blagounettes, comme s’ils ne pouvaient exister autrement.Il faut quand même se rendre compte qu’Infinity War est sans doute l’un des films, aux côtés de Thor Ragnarok, dans lequel le quota de blagues est le plus élevé. Il y a des dialogues presque entiers qui tournent parfois autour de vannes pas toujours très drôles (bon dans la salle ça se bidonnait quand même souvent, donc je me suis senti par moments très seul).Le pote avec qui je suis allé le voir a émis l’hypothèse que le film en faisait dans un premier temps des caisses pour contrebalancer le drame qui allait survenir par la suite. Possible. Pour ma part, je pense juste que le MCU a choisi plus que jamais d’assumer tout simplement ce qu’il est. Tu es libre de l’accepter. Dans le cas contraire, la porte est là. Mais au-delà de ça, je dirais que ce qui me désole, c’est que je n’ai pas retrouvé le semblant de patte que j’avais vu dans Winter Soldier, qui commençait déjà à s’estomper dans Civil War. Les Russo ont été complètement avalés et digérés par la machinerie, ce qui ne les empêche pas, techniquement parlant, d’être plus compétents qu’un Whedon, en offrant une action plus percutante, et un rythme qui se tient relativement tout du long avec des jonglages entre les équipes à peu près gérés. Contrat rempli.Pour autant, le film sait heureusement aussi ménager quelque moments plus intimistes et pour le coup réussis, comme cette relation entre Vision et Wanda, qui arrive à se montrer touchante, ou dans une moindre mesure cette discussion entre Star « Guignol » Lord et Gamora. C’est toujours ça de pris.- De trois, parce que malheureusement, une partie du cast n’existe pas non plus au-delà d’un rôle purement fonctionnel. Tu n’as jamais vraiment l’impression qu’ils ont une épaisseur, qu’ils existent réellement en tant que personnages, quand bien même ils ont déjà été définis dans leurs films respectifs. Captain America a peu de dialogues. Black Panther à peine autant. Idem pour la veuve noire (bon pas forcément une grande perte dans ce cas). Trop de personnages, qu’il est tout bonnement impossible de gérer dans un film quand bien même celui-ci durerait 2H30, et qui se retrouvent réduis à leur plus simple expression.Parce qu’au-delà de ça, le vrai héros, le cœur du film, et led’Infinity War, c’estBoss final attendu depuis tout le début, teasé dans le premier Avengers, apparu brièvement dans Guardians Of Galaxy, Thanos est le vrai personnage principal, celui autour duquel gravite toute la dynamique du film, et le seul qui ait une vraie épaisseur.C’est simple, toutes les scènes où est présent le Titan apparaissent comme presque les seules réellement développées au-delà des gimmicks Marvel. On sent que les scénaristes, conscients de l’attente suscitée, et du fait que pour le feu d’artifice final il était vital de fournir un méchant allant au-delà des archétypes souvent pauvres du MCU, ont tenu à fournir l’antagoniste que l’on était en droit d’attendre, alors que ses motivations sont finalement assez simplistes.Pour autant, à travers le métrage, les frères Russo n’auront de cesse de dépeindre un être finalement plus nuancé qu’on ne l’imagine (Thanos génocide des peuples sans sourciller mais semble avoir une véritable affection pour sa « fille »), inarrêtable dans sa quête de puissance, conquérant (ou génocidaire, c’est selon), fou, mais convaincu à travers l’atrocité de ses actes d’agir pour le bien commun. Le coté jusqu’au boutiste de Thanos est d’ailleurs parfaitement illustré à travers sa relation avec Gamora, et l’issue que prendra cette dernière au cours du film.La menace représentée par le personnage est également soulignée via l’urgence que provoque la mise en marche de ses actions, et le fait qu’il devienne de plus en plus puissant à mesure qu’avance le métrage.Bref, même si l’on ne retrouve pas le leitmotiv autour de sa relation avec la mort, c’est incontestablement la grande réussite du film, réussite soulignée par un combat sur Titan, où les pouvoirs, les effets visuels mettant en avant la surpuissance de Thanos, ainsi que les actions, et interactions entre héros se multiplient afin de fournir un climax enfin à la hauteur après une série de scènes d’action certes plaisantes, mais finalement dépourvues de moments réellement marquants, dont je me souviendrais longtemps après, comme si le souffle épique était aux abonnés absents.C’est un peu le problème du film en fait, qui donne l’impression de tourner à l’ordinaire durant les trois quarts, avant d’exploser dans la dernière ligne droite.PS : Entendons nous bien, tout ça reste dans le haut du panier Marvel, et au demeurant généreux et divertissant. Je pense juste que je ne suis peut être plus totalement en phase avec la recette proposée. Yep.