Lors de la présentation du jeu Shadow of the Tomb Raider, la version collector se dévoile avec plus de détails.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Une statue de Lara Croft (pas de taille sur la taille pour le moment)-Un décapsuleur en forme de Piolet-Une lampe torche-La BO du jeu (CD ou Digitale ??? )-Le Season Pass-Du DLC's cosmétiquesPour le moment, pas de prix et surtout pas d'infos si le collector sera une exclue Square-Enix Store.Pas d'artbook, ni de steelbook pour le moment.