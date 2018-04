Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Le jeu Final Fantasy VII Remake est en développement depuis longtemps mais jusqu'à présent, nous en savons très peu sur le titre. Selon un développeur de jeux japonais, Dan Tsukasa, qui est un artiste 3D, le Remake du jeu Final Fantasy 7 a connu un développement très difficile. Le jeu était géré par CyberConnect2 mais apparemment, ils ont eu du mal à gérer le projet. Il y a environ un à deux ans, Square-Enix a repris le projet de CyberConnect2 et a internalisé le développement du jeu. Le projet a ensuite été confié à BD1, un studio interne. Une partie importante du développement du jeu aurait été abandonnée lorsque Square-Enix a repris le développement du jeu. Selon Dan, le travail de Cyberconnect2 était si inutilisable que Square-Enix a décidé de presque recommencer à zéro, et ont donc balayé deux ans de travail alors que le jeu est en développement depuis 4 ans. C'est ce qui expliquerait que Square-Enix met si longtemps à communiquer sur le jeu Final Fantasy VII Remake...Source : https://segmentnext.com/2018/04/26/final-fantasy-7-has-troubled-development-before-square-enix-internalized-production/

Like

Who likes this ?

posted the 04/26/2018 at 04:33 PM by link49