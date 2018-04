En attendant des infos sur Black Ops IIII, voici que Call of Duty: Modern Warfare Remastered va sortir dans une version boite sur PS4 et One au prix de 19.99€.Cette version entièrement remasterisée de l'un des jeux les plus acclamés de l’histoire du jeu vidéo comprend la campagne originelle dans sa totalité et l'ensemble des cartes Multijoueur de Call of Duty 4 : Modern Warfare, que les fans connaissent et adorent, toutes proposant des graphismes haute définition aussi stupéfiants que spectaculaires.Le jeu est prévu pour le 4 JuinJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Call of Duty: Modern Warfare Remastered 19.99€ Shenmue I & II 32.99€ One Shenmue I & II 32.99€ PS4 Call of Duty : Infinite Warfare - Edition Legacy Pro 28.90€