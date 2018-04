bonjour je me suis decider a acheter une ps4 pour jouer a gow et eventuellement dautres exclu,je lai acheté hier doccaz tout est niquel sauf ce bouton sur la dualshock 4 (bien sur le vendeur s’était garder de m'en avertir,et je nai pas remarquer la douille en testant la manette )



au dela dune éventuel solution que vous pourriez m'apporter je voulais vous demander si le jeux suivant nécessite le bouton option ou je peux m'en sortir sans (par exemple dans gow jappuis sur le pavé tacticle pour allez sur la map et acceder a l'interface qui necessitait la touche option)

donc les jeux :

Uncharted 4

HZD

bloodborn

SOTC





le bouton fonctionne ,mais faut que jappuis fort dessus a chaque fois



pour les curieux du prix la ps4 fat 1 TO ma couté 170 e