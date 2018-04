Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a mis à jour son planning lors du dernier bilan financier. Ci-dessus, il s’agit des jeux Nintendo, et ci-dessous ceux des éditeurs-tiers :A noter que Yoshi et Fire Emblem sont bien prévus pour cette année, Pokemon RPG sortira en 2018 ou plus tard, et Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 n’ont pas de date, voire même d’année de sortie, précise…Source : https://www.gonintendo.com/stories/307827-nintendo-first-third-party-software-lineups-fire-emblem-yoshi-s