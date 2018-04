Hello,Petit retour d'expérience SAV...Que de tumultes avec deux SAV dernièrement : Microsoft et TopAchat.Commencons par Microsoft :Ma Xbox One S commençait à faire un sifflement aigu au niveau du ventilateur principal (surement un roulement fatigué).La console étant achetée en octobre 2017, elle est donc garantie jusqu'en octobre 2019, je fais donc appel au SAV (enfin par chat).De là on m'explique (avec pleins de fautes de français) la procédure d'envoi avec UPS, ok. Ca peut prendre jusqu'a 21 jours (!!).Je prends mon ma en patience, et au bout d'une semaine je récupère ma console réparée (efficace rien a redire), MAIS ma garantie est subitement passée à Juillet 2018Bug connu chez eux après contact, je dois renvoyer ma preuve d'achat par mail........................Passons à TopAchat.com :Prix corrects mais SAV désastreux... J'avais posté un article sur la TV Philips qui avait un défaut de dalle et bien au bout de 15 jours ils sont incapables de me dire quand j'aurais la nouvelle après multiples requêtes auprès de leur SAV. Remboursement accordé ce jour et changement de magasin (voir de marque). Je déconseille....Voila c'était mon instant plainte, merci d'avoir lu