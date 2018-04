Voici une Information autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Square-Enix a actualisé la page Facebook du jeu et annonce une sortie du titre pour bientôt. Reste plus qu’à attendre une date précise, mais le report semble ne pas être au programme donc. Pour rappel, le titre sortira cette année sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.facebook.com/KingdomHearts/photos/a.10150602867315841.375735.76090440840/10155417322185841/?type=3&theater

Who likes this ?

posted the 04/26/2018 at 09:37 AM by link49