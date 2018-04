Une copie du jeu ;

SaGa Series Artworks : livre d'illustrations de Tomomoi Kobayashi - Un artbook de la série SaGa par l'artiste Tomomi Kobayashi, qui a travaillé sur le character design et les illustrations de la série depuis plus de 25 ans, commençant avec le jeu de 1992, Romancing SaGa, jusqu'au dernier en date, SaGa: Scarlet Grace. De taille B4, entièrement en couleur et comportant 352 pages, il est livré dans un étui spécial ;

Sélection spéciale de sons de SaGa: Scarlet Grace sur CD - En plus d'une sélection minutieuse de musiques d'ambiance in-game de SaGa: Scarlet Grace, il y a également quatre nouvelles chansons incluant « Kudakareshi Hoshi » de même que « Hiiro no Jasei » et « Mune ni Kizande » jouées lors du SaGa Orchestra Concert de 2016. Il y a 15 à 20 chansons au total ;

Puzzle SaGa: Scarlet Grace de 1 000 pièces - Présentant une illustration de Tomomoi Kobayashi. 75 cm de largeur et 50 cm de hauteur ;

Bonus #1 : code pour un objet à destination du jeu sur navigateur Imperial SaGa ;

Bonus #2 : carte postale originale illustrée par Tomomi Kobayashi.

Le jeu SaGa: Scarlet Grace aura droit à sa version collector au Japon.Le collector sera uniquement disponible sur la boutique Square-Enix Japan.Le collector contiendra :Le jeu sera disponible le 2 Août au Japon sur PS4 et Switch et plus tard chez nous.