Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo publie son dernier bilan financier. Au 31 mars 2018, 17.79 millions de Nintendo Switch ont été vendues. D’avril 2018 à mars 2019, Nintendo compte livrer 20 millions de consoles.Niveau jeux, Super Mario Odyssey s’est écoulé à 10.41 millions d’exemplaire, 9.22 millions pour Mario Kart 8 Deluxe et 6.02 millions pour Splatoon 2. A noter que Xenoblade Chronicles 2 devient l'opus le plus vendu de la Saga. De plus, Koei-Tecmo annonce avoir distribué un million de son titre Fire Emblem Warriors dans le monde.Enfin, Satoru Shibata n’occupe plus le poste de Président de Nintendo Europe, mais devient Directeur, et Tatsumi Kimishima a été remplacé par Shuntaro Furukawa…Source : https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html