mon explications aux rumeurs contradictoires sur la date de PS5 est la suivante.

je pense que les "insiders" chez les dev. et journalistes disent vrai: pas avant 2020. Cela semble logique de ne pas tuer trop vite la PS4 qui cartonne partout.

les rumeurs sur "sortie imminente" et "lancement en fabrication" sont pour moi des infos foireuses qui fuitent chez les fondeurs: je pense qu'actuellement on fabrique la PS4 Pro Slim en 14nm pour un lancement cette année. Pas de raison que la PS4 Pro reste en 28nm (taille/conso/bruit) alors que la slim, la one S et la X sont gravées plus fines.

il y a même une pénurie de PS4 au japon qui pourrait expliquer que Sony va bientôt procéder au changement de gamme.

voilà!

d'accord ? pas d'accord?

une PS4 Pro Slim a 349€ en bundle à Noël avec God of War et genre Horizon c'est pas gros comme le nez au milieu des narines?