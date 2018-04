Voici une Rumeur autour de la console qui devrait succéder à la Ps4 :Bien que de nombreux analystes prévoient une sortie de la console en 2020, il se pourrait que la prochaine console de Sony soit à un stade bien plus avancé. En effet, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a commencé la production importante de nouvelles puces qui devraient probablement alimenter la Ps5. Sony pourrait donc déjà commencer la production de sa prochaine console, ce qu'il voudrait dire qu'une sortie est envisageable bien avant 2020...Source : https://www.psu.com/news/ps5-progress-may-be-boosted-with-top-news-from-chip-manufacturer/

posted the 04/25/2018 at 10:25 PM by link49