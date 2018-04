Disponible maintenant



Vidéo et affichage

Toutes les consoles Xbox One supportent maintenant le mode Auto Low-Latency qui permet de communiquer avec la TV/moniteur utilisé pour passer automatiquement dans ce mode à faible latence lorsqu’un jeu est lancé. La plupart des TV utilisent le nom « Game Mode ».

Avec cette mise à jour, les consoles Xbox One supportent également le VRR (Variable Refresh Rate) d’AMD avec les écrans compatibles FreeSync et FreeSync 2. Seules les Xbox One S et Xbox One X supporteront à terme le HDR avec le FreeSync 2 d’AMD. Nous préparons un dossier complet sur le sujet que nous publierons prochainement.

Enfin, les Xbox One X et Xbox One S supportent maintenant la résolution 2560 x 1440 (1440p) pour les jeux et les contenus image/vidéo. C’est plus de 1 million et demi de pixels en plus et ça plaira notamment aux joueurs PC qui disposent d’une telle résolution sur leur écran. Pour activer ces options vidéo, il suffit d’aller dans les options Xbox One et d’aller dans le menu d’affichage et sons, puis de modifier la sortie vidéo. Cette option n’est activable que si votre TV ou votre moniteur supporte cette résolution.



Streaming et captures

Cette mise à jour Xbox One de printemps est aussi l’occasion pour Microsoft de rendre disponible pour tous une fonctionnalité interactive pour Mixer appelée Share Controller. Elle permet, comme son nom l’indique, de laisser un viewer prendre le contrôle de la manette lorsqu’on stream une partie sur Mixer. Nous en parlions début mars, ça permet également de jouer en ligne à un jeu prévu pour de la coop locale.



Audio et facilité d’accès

Le narrateur est un programme qui peut lire à haute voix le texte affiché dans les menus et boutons de la console. Le volume de sa voix peut maintenant être ajusté indépendamment des autres sons générés par la console ou les jeux.

Pour les mélomanes, une sélection de balances audio est également disponible dans les options de la console. Le système de son prend également en charge le support de la spatialisation audio lorsque vous êtes sur l’interface de la console. Ainsi, vos enceintes arrière seront mises à contribution lors des actions audio sur le dashboard.



Applications

Le navigateur Edge Xbox One a été mis à jour avec un look un peu plus moderne. De améliorations ont été apportées sur l’historique et les favoris et d’autres options sont également proposées, telles que la possibilité de couper le son d’un onglet ou la lecture à haute voix pour les personnes atteintes d’un handicap. Il est aussi possible de télécharger et uploader des images, de la musique et des vidéos depuis le navigateur Edge sur Xbox One. Le contenu téléchargé est alors visible via l’application d’exploration de contenu.



Clubs, Hubs de jeux et tournois

Les tournois de la communauté sont maintenant disponibles directement via les Hubs des jeux. Ca signifie qu’il n’est plus obligatoire d’être le propriétaire ou l’admin d’un Hub pour créer un tournoi.

Les administrateurs des Clubs peuvent également filtrer sur divers critères les invitations reçues. Vous pouvez ainsi visualiser tout ça en fonction de sa réputation, gamerscore, recommandations par d’autres membres. Par exemple, si vous souhaitez avoir un joueur ayant plus de 900 points de gamerscore sur un jeu, vous pouvez choisir ce critère de sélection.

Les clubs de jeux bénéficient également de nouveaux filtres pour voir les top posts, les nouveautés ou encore les sujets chauds du moment. Il est aussi possible de bloquer les commentaires du flux des clubs, hubs et communautés.



Microsoft précise que toutes ces fonctionnalités sont maintenant disponibles pour tout le monde mais que quelques unes sont également nouvelles pour une sélection de membres triés sur le volet.