Des scientifiques mettent en garde contre la fonte du permafrost, ces sols gelés en hiver comme en été. En Sibérie en particulier, leur fonte dégage du méthane contenu dans la tourbe, sous la glace. Les sols emprisonneraient 1.500 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, un volume plus important que celui présent dans l’atmosphère. Les conséquences de ce dégel se font déjà sentir en Russie.

posted the 04/25/2018 at 07:56 PM by sussudio