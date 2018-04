Le plus célèbre des détective de Chine revient dans un troisième épisode intitulé Detective Dee : La légende des Rois Célestes.Le film est toujours réalisé par Tsui Hark, au casting, nous retrouverons, Mark Chao, Carina Lau, Kenny Lin et William Feng ainsi que deux petit nouveau, l’actrice Ma Sichun et l’acteur Ethan Juan.Dans cette nouvelle aventure, le détective numéro un de la Chine, va devoir faire face à son plus grand défie en enquêtant sur une vague de crime perpétrée par de mystérieux guerriers masqués qui ne manque pas de terrifier l’Empire de la dynastie des Tang. A mesure de ses découvertes, l’enquête va prendre une tournure surnaturelle lorsque les sculptures du palais impérial se mettent à prendre vie… et pour compliquer le tout, le détective va devoir, en plus, faire face aux accusations de l’impératrice Wu.Le film sortira dans les salles Chinoise le 27 Juillet.