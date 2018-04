Mise à jour ( 26 Avril 2018 ) comprend :

-Mode Championnat : multi local propose aux joueurs de s'affronter sur 5 compétitions : Rally Cup, Endurance, Pedal to the Metal, Mountain Roads, et The Challenge.

-Une troisième caméra extérieure (Mode campagne / Mode multijoueur local)

-Intégration d’un curseur pour améliorer la navigation.

DLC gratuits

DLC Premium

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 26/04/2018 ) Limited Edition Cars Pack #1 Deux nouveaux véhicules : la Ford Focus Chess et la BMW M2 Coupé Sanguine.( 10/05/2018 ) Limited Edition Cars Pack #2 Deux nouveaux véhicules : La Lotus ExigeS English Racing et la Alfa Romeo 4C Italian Pike.DLC «Premium Cars Pack», 26 Avril 2018 (2,99 €) : Nissan 370Z Nismo et Chevrolet Camaro Fifty.DLC «Super Cars Pack», 10 Mai 2018 (3,99 €) : Pagani Zonda Cinque, W-Motors Lykan Hypersport, et Mazzanti Evantra.DLC «Mclaren 570S GT4 Pack», 10 Mai 2018 (2,99 €): Mclaren 570 GT4, BlackMclaren 570 GT4, WhiteMclaren 570 GT4 Orange.DLC «Limited Editions Cars Pack #2», 10 Mai 2018 : Lotus ExigeS English Racing et Alfa Romeo 4C Italian Pike.