La version boite de Shenmue I & II sera éditée a très peu d'exemplaires en France d'après Olivier Comte de chez Koch Media France.Il va falloir faire vite car les spéculateurs vont encore nous la mettre a l'envers.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Shenmue I & II 32.99€ One Shenmue I & II 32.99€ PS4 Shenmue III 69.99€ Strange Brigade - Collector 79.99€

Et vaudra mieux le précommander celui la car à mon avis, nous n’en mettrons pas énormément en magasin! — Olivier (@OlivierComte1) 24 avril 2018

Like

Who likes this ?

posted the 04/25/2018 at 03:53 PM by leblogdeshacka