Et vaudra mieux le precommander celui la car à mon avis, nous n’en mettrons pas énormément en magasin!

SEGA a annoncé le 14 avril le remaster de Shenmue I & II sur PS4, XBOX ONE et PC. Les titres auront droit à une édition physique...mais en trés peu d'exemplaires en France.C'est dans un tweet de Olivier Comte de chez Koch Media France que cette info vient d'être annoncéeReste à savoir si c'est vrai, un peu à la maniére des version Wii U de Zelda Breath of the Wild qui devaient avoir trés peu de stock.