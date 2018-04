Voici une Information concernant le jeu Gd of War sur Ps4 :Certains joueurs aimeraient prolonger l’aventure avec des DLC. Cory Barlog déclare que ça ne sera pas le cas. Il explique qu’il ne voulait pas avoir à amputer le jeu de contenu pour en faire un ou des DLC plus tard. Il termine en déclarant que lors du développement du jeu, l’équipe a donc fait tout ce qu’il valait pour offrir un jeu complet et riche en ne laissant rien de côté…Source : https://www.jeuxvideo-live.com/news/nespeerez-pas-des-dlc-pour-god-of-war-89119