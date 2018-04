Je sors de la séance. Autant dire qu'il m'a fallu un petit moment pour retrouver la parole parce que je ne m'attendais pas vraiment à ca en fait.

Alors oui, je suis fan du MCU, autant le dire, mais pour ce film, je crois que thanos a mis des tartes a toute la salle.



Le seul aspect negatif que je pourrais mettre en evidence, ce serait l'enchainement qui ne s'interrompt jamais, pas le temps de reprendre son souffle, on sent aussi que le film aurait dû durer une bonne demi-heure de plus et du coup, j'ai hate d'avoir le DVD.



J'avais un peu peur quand l'embargo sur les notes a été levé car c'etait assez mitigé sur metacritic.

Mais une fois au ciné, on prend plein la gueule si on aime les super heros.



Pour une fois, on a un mechant qui a du corps, qui a une âme, qui est redoutable. Rien que sa carrure lui donne un charisme monstre. Des le debut on mesure l'ampleur de la menace.



Je pensais que les trailers etaient, comme pour la plupart des blockbusters, des montages rythmés des meilleures scenes et qu'on allait de toutes facons etre déçu une fois devant le film....mais pour une fois, je trouve que les trailers sont bien en dessous.



Voila, j'espere que vous serez beaucoup a aller le voir. Il y aura tres certainement des mecontents, c'est normal mais, voir cet univers au ciné et avec cette qualité de production, c'est tout bonnement hallucinant.





Entre ca et God of War....ce fut un mois d'avril EPIQUE