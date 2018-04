News Manga

Sur une planète gelée parsemée d’artefacts extraterrestres, un jeune homme va faire une insignifiante mais fatale rencontre…

Peut-être sur Terre... Peut-être dans le futur... Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un révolver amplificateur de radiations et accompagné de Shibo, un scientifique, il part en quête du « net-gene », un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique, et qui serait capable de gérer le monde...

Glénat annonce l’arrivée à son catalogue du manga APOSIMZ (Ningyô no Kuni) de Tsutomu NIHEI, auteur de BLAME! et Knights of Sidonia.Mais c'est pas fini ! GLENAT annonce également Blame! en édition deluxe. Basée sur la nouvelle édition japonaise parue au Japon en 2015, cette édition deluxe comportera environ 400 pages par tome.Les premiers tomes des 2 mangas sortiront le 7 novembre 2018.