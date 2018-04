Hello les gamers,Il est temps de découvrir ou de redécouvrir le jeu Bullet Witch, il ressort aujourd'hui sur PC et bénéficie d'une minime refonte graphique (vous verrez lol), un jeu que j'ai apprécié en 2006 lors de sa sortie sur Xbox 360.Un jeu signé Cavia à qui l'on doit notamment Drakengard et Nier. Un gage de qualité oui et non, le jeu est bon pour moi mais n'avait pas forcément reçu un bel accueil de la presse lors de sa sortie initiale.Etes-vous prêt à retrouver la belle Alicia ? Connaissez-vous le jeu ? C'est parti !