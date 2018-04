Le site Thurrott.com, spécialisé dans les nouvelles technologies, a récemment publié un article écrit par son rédacteur en chef Brad Sams dans lequel ce dernier affirme que trois sources différentes lui ont confirmé qu'une nouvelle Xbox est bel et bien en cours de création chez Microsoft.



D'après les sources du journaliste, la prochaine génération de Xbox disposera bien de hardware dédié et ne proposera pas que du streaming car il est encore techniquement trop tôt pour ne proposer que cette option à tous les joueurs. En revanche, Microsoft chercherait malgré tout des moyens d'intégrer le streaming de jeu à sa prochaine machine.



Comme le souligne Brad Sams, l'équipe de développement du hardware Xbox cherche actuellement à recruter un ingénieur sénior dont la mission sera de diriger les travaux de l'équipe en matière de DRAM. Ces travaux comprennent la GDDR6 ainsi que les technologies à venir. D'après l'offre d'emploi liée à cette recherche, le candidat retenu sera amené à travailler sur "les projets de design Xbox à venir."



Paul Thurrott, le journaliste/auteur qui a donné son nom au site évoqué ci-dessus, confirme de son côté que la prochaine Xbox est actuellement en développement, mais qu'elle ne sera pas là avant plusieurs années. Dans son article Brad Sams explique que ses sources lui ont indiqué que la console sera rétrocompatible et qu'une sortie d'ici trois ans est une "possibilité réaliste."



D'après les informations obtenues par Brad Sams, Xbox ferait actuellement des "investissements considérables" du côté du hardware et du contenu pour rattraper son retard sur Sony et aurait le soutien financier de la part de Microsoft pour "y aller à fond dans le secteur du jeu" afin de "gagner la prochaine génération." En effet, Microsoft verrait le jeu vidéo comme un secteur porteur dont la croissance n'est pas terminée.



Même si ces rumeurs doivent comme toujours être prises avec une certaine prudence, aucune des informations évoquées ci-dessus ne semblent particulièrement farfelues. Pour rappel, Phil Spencer a déjà évoqué l'après Xbox One X (alors toujours appelée Scorpio) il y a un an. Et selon lui, les consoles ont encore un rôle à jouer.