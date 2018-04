Salut, j'ai quelques codes permettant d'avoir des réductions sur le PSN US pour l'achat de certains jeux. Attention, il faut impérativement avoir un compte PSN américain. Resident Evil 7 Gold : -40% Dead Rising 4 Frank's Big Package : -50% (donné à victornewman) Valkyria Revolution : -40% Yakuza 0 : -50% (donné à kurorolucifuru) Si ça vous intéresse, faites moi signe ici et je vous enverrai ça dans la journée en mp. Premier arrivé premier servi et un code par personne, n'oubliez pas de lâcher un petit merci à Hyoga57 , c'est grâce à lui que vous aurez ces codes.

Who likes this ?

posted the 04/25/2018 at 11:31 AM by momotaros