Plus intéressant, une vidéo a récemment été mise en ligne par PlayStation avec à l'honneur, le directeur du jeu Cory Barlog et Christopher Judge, l'acteur derrière Kratos. En effet, ces derniers se sont rendus en Norvège durant la promotion du jeu, l'occasion d'un entretien entre les deux hommes d'abord sur une petite embarcation puis les pieds dans la neige, ambiance glaciale garantie ! Nous découvrons comment Chris s'est préparé pour son rôle et son ressenti sur le personnage qui a bien évolué depuis son périple en Grèce.

C'est presque devenu une habitude depuis sa sortie vendredi dernier, God of War accumule les petites mises à jour, un gros suivi de la part des développeurs qui fait plaisir à voir, même si tout le monde ne sera pas du même avis. Cette nouvelle mise à jour intitulée 1.14 pèse 43,78 Mo et, devinez quoi, il règle encore divers soucis comme la correction de bugs ou autres améliorations.

Who likes this ?

posted the 04/25/2018 at 11:26 AM by gat