La préfecture d'Aichi et le studio Ghibli ont révélé mercredi qu'ils visaient à ouvrir le "parc Ghibli" au cours de l'année fiscale 2022. Il était précédemment annoncé pour 2020.La préfecture a également partagé l'un des dessins du studio pour le parc. L'image nous montre un style science-fiction du 19ème siècle, nous rappelons les batiments du film "Le Château ambulant". Le parc recréera également le magasin d'antiquités de "Si tu tends l'oreille".La préfecture d'Aichi et le studio Ghibli collaborent pour ouvrir le parc dans une zone de 200 hectares dans le parc de l'Expo d'Aichi , également connu sous le nom de Moricoro Park, site de l'exposition universelle de 2005. Le parc a déjà "la maison de Satsuki et Mei", une réplique de la maison des personnages principaux du film d'animation "Mon voisin Totoro". La maison a été le site d'une exposition du Studio Ghibli en 2008 et 2015.La préfecture vise à faire du parc une attraction pour les touristes étrangers et nationaux. Le studio Ghibli et la préfecture financent la société d'exploitation qui sera responsable du parc.Il est assuré que pendant la construction du parc, ce dernier ne causera pas de dommages à l'environnement naturel en abattant des arbres ou d'autres méthodes.Le studio abrite également le musée Ghibli, situé à Mitaka à l'ouest de Tokyo. Le musée Ghibli présente des expositions interactives et des répliques de créations emblématiques Ghibli, et offre une projection des différents courts métrages Ghibli.