Voici une Information autour de la Xbox One :Infernal Technologies et Terminal Reality poursuivent Microsoft pour avoir violer des brevets, pour non-respect des brevets 6 362 822 et 7 061 488 propres à l'éclairage graphique et aux méthodes d'ombrage plus précisément, utilisés entre autres dans les jeux Halo 5 : Guardians, la Saga Crackdown et Forza, PlayerUnknown's Battlegrounds et Sea of Thieves. Reste à voir comment tout cela aboutira…Source : https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-04-24-microsoft-accused-of-egregious-and-wilful-patent-infringement