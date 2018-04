Voici une Information autour entre autres du jeu Far Cry 5 :Au niveau des jeux, Far Cry 5 devient le jeu le plus vendu sur ce marché de l'année. Sea of Thieves réalise le meilleur lancement pour un jeu RARE. Kirby : Star Allies réalise lui le meilleur lancement pour un jeu Kirby et aurait dépassé le demi-million. Voici les meilleures ventes depuis le début de l'année :Au niveau des consoles, la Ps4 reste la console la plus vendue en mars et en 2018. La Nintendo Switch 32GB avec les Joycon rouges et bleus ont été le matériel le plus vendu en mars et en 2018...Source : https://venturebeat.com/2018/04/24/march-npd-2018-far-cry-5-debuts-as-the-top-selling-game-of-the-year/