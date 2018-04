Les membres du programme Xbox Insider peuvent maintenant accéder à la fonctionnalité directement depuis la console Xbox One. Il suffit d’aller dans les options de votre profil et de sélectionner l’option qui permet de lier des comptes. C’est là qu’il y aura une option pour Discord et il suffira ensuite de copier un code sur l’application Discord.







Microsoft continue sur sa lancée et prépare l'avenir du cross play sereinement. Et avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans le jeu vidéo, Google en tête, il va falloir proposer bien plus que des exclusivités pour rester dans la course. Wait and see mais ca s'annonce passionnant....