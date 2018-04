Le contenu de l’article présente des spoils susceptibles de vous dévoiler des infos du jeu que vous ne connaissez pas encore !

Spoiler :



https://www.puregamemedia.fr/god-of-war-4/god-of-war-comment-debloquer-la-vraie-fin-bonus-du-jeu-avec-thor/



Après des années plus tard, Kratos se réveille en sursaut de son lit par des éclairs et du tonnerre. En ouvrant la porte, il découvre en face lui une silhouette vêtue de noir dont le visage est masqué par une capuche.



On peut donc deviner que c’est Thor au moment où il lui demande : « Qui es-tu ? »



Mjöllnir est le marteau à manche court de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre



Thor retire une partie de son manteau où nous pouvons y apercevoir son arme attachée à la hanche gauche : le marteau Mjöllnir. Dans la mythologie nordique, Mjöllnir est le marteau à manche court de Thor, le dieu de la foudre est du tonnerre.



Un fin qui ne donnera pas satisfaction aux joueurs espérant une confrontation avec Thor. Néanmoins, nous pouvons espérer peut-être un futur DLC…



Alors que la plupart des joueurs continuent God Of War 4, la dernière exclusivité de le PS4 tranquillement, d’autres cherchent à débloquer la vraie fin bonus du jeu. En effet, vous le savez peut-être pas encore mais il existe une fin bonus vous permettant de débloquer une séquence spécifique au jeu après avoir terminée l’histoire et après le générique de fin…Vous découvrirez dans ce guide, l’une des cinématiques la plus épique du jeu vous donnant l’envie de vous confronter à des forces encore plus mystérieuses que ce que vous auriez pu voir durant tout votre périple.Découvrez la source de l'article :