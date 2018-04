Voici mon Avis sur la Démo du jeu Detroit Become Human :Tout d'abord, je précise que j'y joues sur la première Ps4. Et malgré cela, le jeu est vraiment joli, surtout au niveau des visages et des armures.Le gros point noir je trouve est la rigidité des déplacements du personnage, et du gameplay. On dirait vraiment que le personnage a un balai dans le c... La caméra est aussi assez rigide.Au niveau du contenu, rien de nouveau, puisque tout a déjà été dévoilé lors d'un événement Sony.Pour le reste, les musiques et les bruitages sont le job, sans plus. La Démo est aussi ultra courte.J'avoues que je pourrais la refaire en prenant un autre embranchement, mais j'en ai pas le courage.Bref, ça ne m’empêchera pas de l'acheter, mais je trouve que, pour ceux qui sont indécis, cette Démo ne donne pas très envie...Source : member15179.html