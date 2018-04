Bonsoir Gamekyo,Nouveau billet pour vous partager deux vidéos sur le dernier né des Donkey Kong Country qui ressortira la semaine prochaine.La première, moins intéressante, est une analyse technique que vient de sortirafin de comparer les différences avec la version originale, sortie en 2014.Pour résumé, on a :- 1080p en docké / 648p en portable- Textures légèrement plus fines- Eclairage légèrement modifié- Réduction des temps de chargement considérable- 60 FPS constant dans les deux modes- Le nez de DonkeyLa seconde vidéo, habilement intitulée, est une critique réalisée parfin 2017.Celle-ci ne se concentre pas seulement sur le titre en lui-même mais rappelle également comment le jeu a été accueilli par les joueurs (pré et post sortie) ainsi que par la critique.Pour ceux qui, comme moi, on découvert cette série tardivement et qui n'ont pas encore fait ce jeu, la chaîne est pourvue d'un ensemble de vidéos (qui retrace : L'âge d'or de la franchise, sa chute et son retour en grâce, orchestré par le studio texan) en revenant sur la trilogie de, les spins-offs, les portages sur GBA ainsi que les derniers opus faits parBon visionnage