Musique

Ca faisait un petit moment que j'avais envie de parler d'eux mais je n'en avais jamais pris le temps. Je vais réparer cette erreurJ'ai plusieurs amis qui sont musiciens (surtout dans le metal) mais souvent ce n'est pas trop ma tasse de thé (je n'aime pas le black metal, ni le trash donc ça élimine certains des groupes d'amis lol).Mais là pour une fois j'ai des potes qui ont fait un truc qui me plait vraiment énormément !! Difficile de leur donner un style défini car il y a plusieurs influences à mon sens du coup je préfère vous laisser écouter plutôt que de dire n'importe quoiJe suis allé les voir 2 fois jouer et vraiment ça rend super bien. C'est puissant sans virer dans le bourrin, ca gueule tout en étant parsemé de chant clair, il y a de bonnes mélodies qui en ressortent ... bref perso j'adore.Certaines pistent changent un peu de registre par rapport à d'autre mais en dehors d'une que je n'accroche pas trop je trouve vraiment qu'ils ont fait un bon taff.Sur ce bonne écoute :Quelques autres chansons sur le lien plus bas