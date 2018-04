Encore quelques jours a patienter et le film Solo A Star Wars Story sera dans nos salles de cinéma.EW et Empire nous propose de nouvelles photos du filmLa belle armure de Boba (pas la sienne!! )Hideo Kijima est prêt à voir le filmL'acteur Alden Ehrenreich, à signé pour trois films.Disney nous prépare-t-il une trilogie sur Han Solo, ou Alden Ehrenreich jouera dans le film sur Boba Fett ? (si film sur Boba Fett il y a, évidemment)

posted the 04/24/2018 at 04:08 PM by leblogdeshacka