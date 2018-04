Le jeu Strange Brigade aura lui aussi droit à son Collector.Le jeu est un TPS en coopération.A l'intérieur du coffret, nous retrouverons:-Le jeu-Un steelbook-Un artbook de 64 pages-Une maquette en carton d'un dirigeable de 30 cm de long-Du DLC'sLe tout dans une magnifique boite.Le jeu sera disponible le 28 Août sur PS4 et OneJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Strange Brigade - Collector 79.99€ Shenmue I & II 32.99€ One Shenmue I & II 32.99€ PS4 Pokémon Ultra-Soleil - Edition Collector 33.99€

posted the 04/24/2018 at 03:48 PM by leblogdeshacka